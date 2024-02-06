Королевскую кухню раскопали в польской Познани

Польские археологи при проведении исследований в Королевском замке в Познани обнаружили остатки кухни, которая, судя по всему, обслуживала короля, его семью и свиту.

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Об открытии рассказывает Nauka w Polsce. Найденный объект, по мнению польских ученых, является одной из старейших, если не старейшей королевской кухней, сохранившихся в Польше.

В рамках исследований в Королевском замке в Познани археологи тщательно изучили территорию двора и подвал административного здания, в котором сейчас располагается Музей прикладного искусства. В результате было обнаружено более 6000 артефактов, в том числе фрагменты керамики, строительных материалов и кости животных. Также были найдены десятки плиток типа "гипокауст", доказывающие, что в этом замке имелась система отопления.

Что касается кухни, то археологи уверены в правильности своей идентификации. Однако открытым остается вопрос о том, какого именно короля она обслуживала. Например, профессор Артур Рожанский напоминает, что в Познаньском замке жил Пшемысл II, князь Познанский в 1273-1279 годах и король Польши с 1295 года. Впрочем, археологи не уверены в том, что кухня могла принадлежать именно ему, возможно, найденный объект был построен позже. Но его статус данный факт все равно под сомнение не ставит.

"Давайте вспомним хотя бы о том, что в этом замке состоялись две королевские свадьбы - здесь венчался Казимир Великий, здесь останавливались и другие польские короли, в том числе Владислав Ягайло, который был в замке в Познани 36 раз", -говорит профессор Рожанский.

По его словам, до сих пор старейшие известные королевские кухни, найденные на территории Польши, датировались XVI веком. А в случае с познанским объектом речь идет о XIV или XV веке.