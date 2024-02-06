Древние морские губки сообщили человечеству тревожные новости о Земле

Изучение древнего вида морских губок позволило ученым сделать выводы о том, что температура Земли с начала промышленной революции повысилась на 1,7°C, пишет The Guardian, ссылаясь на результаты исследования профессора Малкольма Маккалоха из Университета Западной Австралии. Исходя из выводов эксперта, потепление на полградуса опережает оценки климатической группы ООН.

По данным издания, объект исследования обитает в Карибском море на глубине 30-90 м. Речь идет о губках Ceratoporella nicholsoni, которые способны жить столетиями. Их особенность заключается в накоплении стронция и кальция, причем объемы элементов напрямую зависят от температуры воды.

Губки и ранее помогали ученым изучать температурные изменения. К примеру, благодаря им в 1815 году зафиксировали внезапное понижение температуры, вызванное мощным извержением вулкана в Индонезии.

Вывод таков: потепление гораздо сильнее, чем мы думали, если сравнивать доиндустриальными временами. Надеемся, это поможет изменить нашу точку зрения на то, что происходит с земным шаром, и побудит нас действовать сейчас, — сказал соавтор исследования профессор Амос Винтер из Университета штата Индиана.