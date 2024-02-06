Похожих на гигантских страусов динозавров обнаружили в России

Сотрудники Института геологии и природопользования ДВО РАН готовят к публикации данные о новой разновидности орнитомимидов — покрытых перьями двуногих динозавров, сообщает «Интерфакс».

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Орнитомимиды — динозавры, которые жили в меловом периоде — вплоть до массового вымирания. Они были покрыты перьями, не умели летать, но передвигались на двух лапах — если сравнивать с современными существами, то больше всего внешне напоминали страусов.

Российские ученые впервые нашли останки орнитомимида в Амурской области в 2019 году, но только сейчас готовы сообщить об открытии научному сообществу.

«Пока не могу подробно распространяться до публикации. Скажу только, что нашли кость и, возможно, будет обозначена новая группа динозавров без описания нового вида, которая не входит в семейство хорошо изученных у нас гадрозавров (род птицетазовых динозавров, передвигавшихся на двух задних лапах и имевших морду наподобие утиного клюва — прим. Ред.). Любые находки подобного рода существенно дополняют научную картину мира», — приводит агентство слова научного сотрудника лаборатории палеонтологии института Ивана Болотского.