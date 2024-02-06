Qualcomm проболталась о сроках выхода новой Windows

Qualcomm готовится к серьезному наступлению на ПК-рынок в середине 2024 года.

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Во время телефонного разговора с инвесторами по итогам I квартала 2024 года генеральный директор и президент компании Криштиану Амон поделился, что новый чипсет Snapdragon X Elite, представленный в прошлом году, будет выпущен вместе с новой версией Windows.

Ожидается, что случится это ближе к началу учебного года. Snapdragon X Elite обещает стать эталоном для компьютеров нового поколения, сочетая в себе выдающуюся производительность, длительное время работы от батареи и передовые ИИ-возможности.

Компания Qualcomm также отметила рост доходов на 5% по сравнению с прошлым годом, достигнув $9.94 млрд за квартал, что подчеркивает ее стабильное положение на рынке.