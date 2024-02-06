Эксперт оценил влияние ИИ на рынок труда в России
Эксперт в области систем искусственного интеллекта Роман Душкин в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о росте интереса российских работодателей к соискателям с навыками владения ИИ, а также объяснил, чем полезно умение обращаться с большими языковыми моделями.
Ранее исследование сервиса «Авито Работа» показало, что в сравнении с прошлым годом в 2023 году компании стали в 7,8 раза чаще указывать в вакансиях владение искусственным интеллектом. Зарплаты в таких объявлениях выросли на 53% и достигли значения 74 140 руб. Чаще всего специалистов, работающих с ИИ, ищут в сферах IT, образования и науки, маркетинга, рекламы и PR. Аналогичным образом интерес соискателей к вакансиям с искусственным интеллектом в 2023 году вырос на 63% в сравнении с 2022 годом.
Предполагаю, что здесь идет речь не о тех специалистах, которые могут самостоятельно создавать системы искусственного интеллекта, обучать нейросети, запускать генетические алгоритмы или делать что-то подобное, а о тех, кто умеет пользоваться и умело применять в своей работе большие языковые модели – ChatGPT, GigaChat и им подобные. Эти инструменты серьезно повышают производительность труда. Например, условному копирайтеру нужно уметь грамотно сформулировать «заклинание» для нейросети, чтобы получить результат и быстро внедрить его в работу. Это занимает на порядок меньше времени, нежели если бы он сам он сидел и выдумывал что-то из своей головы. То есть большие языковые модели – это мощный инструмент для усиления когнитивных способностей человека. И в таких областях, как IT, образование, наука, маркетинг, реклама и PR, когнитивные способности людей используются очень активно. Еще одни пример: программисты пишут коды, а большие языковые модели очень хорошо их воспроизводят. Человеку нужно знать только то, правильный ли код или нет. То есть к программистам здесь требований побольше. А вот копирайтеры, журналисты, методисты, учителя работают с текстами. И, например, генерация курса из 15 лекций при помощи большой языковой модели может быть произведена всего за одни день. Поэтому люди, которые умеют все это делать, естественно, сейчас выше ценятся на рынке труда, соответственно, и зарплата у них больше.Роман ДушкинГглавный архитектор систем искусственного интеллекта исследовательского центра ИИ по направлению «Транспорт и логистика» НИЯУ МИФИ, генеральный директор «А-Я эксперт»
В обозримой перспективе умение работать с системами искусственного интеллекта станет обязательным требованием для соискателей у большого числа российских работодателей, отметил специалист.
«Умение использовать существующие модели и навык быстро изучать новые модели станут требованиями работодателей по умолчанию. Скорее всего, их даже не будут указывать в описании вакансии. Ведь когда вы сегодня приходите на собеседование – вас никто не спрашивает о том, умеете ли вы читать, писать и считать. Вот и со знаем систем ИИ будет то же самое. Этот навык будут прививать детям, начиная с детского сада», - считает Душкин.
Эксперт подчеркнул, что инструменты искусственного интеллекта постоянно совершенствуются, и призвал стремящихся к профессиональному росту работников развивать свои навыки работы с ними.
«Я говорил это и раньше, могу повторить и сейчас: учитесь пользоваться большими языковыми моделями, учитесь использовать системы искусственного интеллекта в своей работе… Подписывайтесь на мой канал в Telegram «Технооптимисты» и смотрите мои ролики на подкасте с таким же названием - там много полезной информации по этой теме», - отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что искусственный интеллект помог решить одну из загадок эволюции.