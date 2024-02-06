Предполагаю, что здесь идет речь не о тех специалистах, которые могут самостоятельно создавать системы искусственного интеллекта, обучать нейросети, запускать генетические алгоритмы или делать что-то подобное, а о тех, кто умеет пользоваться и умело применять в своей работе большие языковые модели – ChatGPT, GigaChat и им подобные. Эти инструменты серьезно повышают производительность труда. Например, условному копирайтеру нужно уметь грамотно сформулировать «заклинание» для нейросети, чтобы получить результат и быстро внедрить его в работу. Это занимает на порядок меньше времени, нежели если бы он сам он сидел и выдумывал что-то из своей головы. То есть большие языковые модели – это мощный инструмент для усиления когнитивных способностей человека. И в таких областях, как IT, образование, наука, маркетинг, реклама и PR, когнитивные способности людей используются очень активно. Еще одни пример: программисты пишут коды, а большие языковые модели очень хорошо их воспроизводят. Человеку нужно знать только то, правильный ли код или нет. То есть к программистам здесь требований побольше. А вот копирайтеры, журналисты, методисты, учителя работают с текстами. И, например, генерация курса из 15 лекций при помощи большой языковой модели может быть произведена всего за одни день. Поэтому люди, которые умеют все это делать, естественно, сейчас выше ценятся на рынке труда, соответственно, и зарплата у них больше.

Роман Душкин Гглавный архитектор систем искусственного интеллекта исследовательского центра ИИ по направлению «Транспорт и логистика» НИЯУ МИФИ, генеральный директор «А-Я эксперт»