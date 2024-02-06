Опубликовано новое изображение спутника Юпитера Ио

Зонд Juno передал на землю новые фотографии самого вулканически активного тела в Солнечной системе. Речь идет о спутнике Юпитера Ио.

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Снимки были сделаны 3 февраля 2024 года, когда аппарат пролетел на расстоянии 1500 км над поверхностью спутника. На них видны горы, равнины со слоями вулканических отложений, ущелья и плато.

Зонд Juno стал первым за последние 20 лет искусственным аппаратом, подлетевшим так близко к Ио. Его «предшественником» был аппарат миссии «Галилео».

Фотографии были сделаны в рамках проекта по изучению Ио. Ученые намерены установить, питаются ли действующие вулканы Ио глобальным океаном магмы, скрытым под поверхностью. Современные геологические модели показывают, что внутренний океан мог возникнуть под воздействием приливных сил, вызванных мощной гравитацией Юпитера.

Ио немногим больше Луны. При этом на поверхности спутника располагается более 260 активных вулканов.