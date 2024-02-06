Техноблогер проверил Apple Vision Pro на прочность

Гарнитура Apple Vision Pro прошла первые испытания на прочность. JerryRigEverything традиционно провёл ряд тестов на долговечность, включая испытание дисплея на устойчивость к царапинам.

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Внешнее стекло

Несмотря на впечатляющий дизайн, долговечность Vision Pro вызывает у некоторых удивление. Передняя поверхность устройства, которую можно было бы принять за стекло, царапается на втором уровне по шкале Мооса. Это открытие указывает на то, что стекло покрыто слоем прозрачного пластика.

YouTube/JerryRigEverything

Таким образом любой контакт с ключами, монетами, другими металлическими предметами и даже ногтем может оставить необратимые царапины, что, вероятно, испортит дорогостоящий продукт. При этом замена стеклянной панели обойдётся в $799 ($299 с Apple Care) – это стоимость базового iPhone 15.

YouTube/JerryRigEverything

За внешним стеклом находятся камеры и экран, используемые для вывода изображения перед глазами пользователя. 3D-эффект достигается благодаря текстурной поверхности экрана. Испытание на сгибание, которое показало, чтобы согнуть так называемое стекло, потребуется немало усилий.

Линзы

При проверке внутренних линз выяснилось, что они тоже покрыты пластиком. А это значит тоже будут быстро покрываться царапинами даже при протирании фирменной салфеткой.

YouTube/JerryRigEverything

Заключение

Описанный как «компьютер для вашего лица», Vision Pro может похвастаться сложной внутренней конструкцией, включая обширную систему охлаждения и встроенные камеры. Алюминиевый корпус и внутренние компоненты гарнитуры отражают приверженность качеству производства.