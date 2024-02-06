«ВКонтакте» назвали лидером среди соцсетей у россиян

Социальная сеть «ВКонтакте» достигла рекордного показателя охвата среди населения России — в декабре 2023 года показатель составил 73%. Такие данные приводятся на сайте проекта Mediascope Cross Web.

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Отмечается, что «ВКонтакте» укрепляет лидерство как самая популярная соцсеть в России — ежемесячно сервисом пользуется 89 млн пользователей.

По данным Mediascope, самыми востребованными у пользователей внутри социальной сети являются видео, вертикальные видео, лента новостей, а также лента рекомендаций.

При этом в топ соцсетей по охвату, по данным исследования, также вошли Telegram (68%), TikTok (55%) и Одноклассники (43%).

В исследовании компании Mediascope также указывалось, что доля россиян, которые ежедневно используют мессенджер Telegram, увеличилась на более чем 20% за год.