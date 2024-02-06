На острове Скай нашли новый вид птерозавров

Ученые объявили об открытии нового вида птерозавров. Его окаменелости обнаружили на острове Скай (Шотландия).

© NHM & Witton 2021

Древний ящер относился к роду Darwinoptera. Открытие показало, что он был гораздо более разнообразным, чем считалось ранее. Дарвиноптеры жили на Земле на протяжении 25 миллионов лет и распространились по всему земному шару.

Останки птерозавра сохранились в виде частичного скелета, включая фрагменты леч, крыльев, ног и позвоночника. Некоторые кости остались замурованными в скальную породу, но их исследовали с помощью компьютерной томографии.

Новому виду присвоили название Ceoptera evansae. Он жил в среднем юрском периоде (168-166 млн лет назад). Это время считается наиболее важным для эволюции птерозавров.

Обнаружение птерозавра в Великобритании стало неожиданностью для ученых. Большинство его близких родичей были родом из Китая.

«Это показывает, что группа летающих рептилий, к которой он принадлежит, появилась раньше, чем мы думали, и быстро получила распространение почти по всему миру», – отметили авторы научной работы.

По мнению ученых, птерозавры возникли в раннем юрском периоде и сохранились до позднего периода, застав летающих динозавров, ставших прародителями современных птиц, сообщает Journal of Vertebrate Paleontology.