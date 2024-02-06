На острове Скай нашли новый вид птерозавров

Новый вид птерозавров нашли на острове Скай
Ученые объявили об открытии нового вида птерозавров. Его окаменелости обнаружили на острове Скай (Шотландия).
Древний ящер относился к роду Darwinoptera. Открытие показало, что он был гораздо более разнообразным, чем считалось ранее. Дарвиноптеры жили на Земле на протяжении 25 миллионов лет и распространились по всему земному шару.
Останки птерозавра сохранились в виде частичного скелета, включая фрагменты леч, крыльев, ног и позвоночника. Некоторые кости остались замурованными в скальную породу, но их исследовали с помощью компьютерной томографии.
Новому виду присвоили название Ceoptera evansae. Он жил в среднем юрском периоде (168-166 млн лет назад). Это время считается наиболее важным для эволюции птерозавров.
Обнаружение птерозавра в Великобритании стало неожиданностью для ученых. Большинство его близких родичей были родом из Китая.
«Это показывает, что группа летающих рептилий, к которой он принадлежит, появилась раньше, чем мы думали, и быстро получила распространение почти по всему миру», – отметили авторы научной работы.
По мнению ученых, птерозавры возникли в раннем юрском периоде и сохранились до позднего периода, застав летающих динозавров, ставших прародителями современных птиц, сообщает Journal of Vertebrate Paleontology.
Ранее ученые описали динозавра, жившего под землей. Он обладал маленьким размером мозга, но развитым нюхом.