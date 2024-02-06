Опасные для человека микробы выжили в марсианских условиях

Марс является крайне неблагоприятным местом для выживания человека из-за бескислородной атмосферы, воздействия радиации и отсутствия питательных веществ. Но некоторые опасные патогены могут адаптироваться к таким экстремальным условиям, заявили ученые из Немецкого аэрокосмического центра и Медицинского центра Университета Радбуда (Нидерланды).

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Команда в лабораторных условиях воссоздала марсианскую среду с соответствующим химическим составом атмосферы, почвы и УФ-излучением. Затем в нее поместили образцы бактерий Burkholderia cepacia, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) и Serratia marcescens.

Микроорганизмы по-разному отреагировали на новые условия. Тем не менее, все четыре вида бактерий выжили в ходе эксперимента. Так, на Burkholderia cepacia негативно повлиял перхлорат натрия, который в изобилии содержится в марсианской почве, но для Klebsiella pneumoniae он оказался безвреден.

Самой устойчивой оказалась Serratia marcescens. Ученые заявили, что «она готова ко всему, что может преподнести Марс». На Земле она, как правило, встречается во внутрибольничных условиях и вызывает инфекции мочевыводящих путей, способствует сепсису ран.

Ученые полагали, что марсианский реголит окажет токсическое воздействие на клетки и ограничит их рост, но на самом деле все произошло наоборот. Возможно, почва эффективно защитила бактерии от радиации и других неблагоприятных факторов внешней среды.

Авторы отметили, что патогенные бактерии могут представлять опасность для будущих астронавтов. Без здоровой экосистемы, способной контролировать их, они начнут бесконтрольно размножаться на Красной планете и смогут инфицировать людей на марсианских базах, сообщает Astrobiology.