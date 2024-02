Ученые предложили ввести новую категорию мощности ураганов

При потеплении на 2 градуса выше доиндустриальных значений вероятность ураганов шестой категории возрастет на 50%. Особенно высокий риск их появления будет наблюдаться в Юго-Восточной Азии, на Филиппинах и в Мексиканском заливе, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.