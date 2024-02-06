Ученые предложили ввести новую категорию мощности ураганов

Ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли США предложили ввести новую, шестую категорию мощности ураганов. В настоящее время максимальной является пятая. Но за последние 10 лет произошло пять штормов, которые достигли еще большей силы.

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Для оценки интенсивности ураганов используется шкала Саффира-Симпсона. Она основана на максимальной скорости ветра. Для первой категории этот показатель составляет 119 км/ч, для последней пятой – 252 км/час и выше.

Ученые заявили, что в последние годы сила ураганов растет, и общепринятой шкалы может стать недостаточно для их классификации. Тропические штормы образуются в результате взаимодействия теплой океанской воды и теплого влажного воздуха. Глобальное потепление приводит к росту температур как атмосферы, так и воды, благодаря чему ураганы получают все больше энергии.

Авторы исследования предложили относить к пятой категории ураганы с силой ветра от 252 до 309 км/ч. Ураганы с еще более мощными порывами войдут в шестую категорию.

Анализ данных показал, что с 1980 по 2021 произошло пять ураганов шестой категории. Это, в частности, «Патрисия», обрушившаяся на Центральную Америку в 2015 году (скорость ветра 345 км/ч).

При потеплении на 2 градуса выше доиндустриальных значений вероятность ураганов шестой категории возрастет на 50%. Особенно высокий риск их появления будет наблюдаться в Юго-Восточной Азии, на Филиппинах и в Мексиканском заливе, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Добавление 6-й категории к шкале ураганного ветра Саффира-Симпсона могло бы повысить осведомленность об опасностях, связанных с повышенным риском крупных ураганов из-за глобального потепления», – отметили ученые.