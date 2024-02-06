В Apple Vision Pro отсутствует опция самостоятельного сброса пароля

Утрата пароля, который блокирует рабочий стол гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, станет для пользователя серьезной проблемой, поскольку его невозможно сбросить самостоятельно. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Если клиент слишком много раз введет неправильный пароль, гарнитура отключится. Если пользователь не вспомнит свой пароль после периода ожидания, ему придется отправить устройство обратно в Apple для сброса. Что еще хуже, смена пароля сопровождается удалением пользовательских данных и сбросом всех настроек.

«Проблема с паролем может стать крайне неприятной», – пишет Bloomberg.

Издание назвало данную специфику новинки «причудой», которой нет в других устройствах Apple. Обычно компания позволяет пользователям самостоятельно сбрасывать пароль в iPhone, iPad, Apple и не только. В Bloomberg не исключают, что позже компания пересмотрит свою позицию относительно данной ситуации.

Сообщается, что особенность настроек безопасности Vision Pro застала врасплох не только пользователей, но и сотрудников Apple Store. Один из пользователей пообщался с работником службы поддержки компании и передал на форуме Apple его слова – оказалось, с момента запуска Vision Pro компания получила уже много обращений от разгневанных пользователей.