Dell представила бизнес-наушники с активным шумоподавлением

Dell выпустила две модели бизнес-наушников с поддержкой активного шумоподавления: проводную WH5024 и беспроводную WL5024, которая поддерживает Bluetooth 5.3 и LE Audio. Обе модели прошли сертификацию от Zoom и Microsoft Teams для использования в режиме открытого офиса и совместимы с различными платформами для единых коммуникаций (UC).

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WL5024 и WH5024 поддерживают технологию ANC для подавления окружающего шума. Они оборудованы регулируемой головной повязкой и сменными искусственными кожаными амбушюрами для улучшения комфорта использования. Микрофоны наушников скрыты в складывающейся конструкции и используют технологию искусственного интеллекта для выделения голоса пользователя, отделяя его от фонового шума.