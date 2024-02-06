Китайская корпорация Huawei замедлила производство смартфонов ради чипов для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Отмечается, что компания снизила темпы производства смартфонов Mate 60 из-за растущего спроса на чипы для ИИ.

Huawei использует одно предприятие для производства как собственных чипов Ascend AI, так и Kirin для своих смартфонов, которые являются конкурентами iPhone.

В конце 2023 года издание GizmoChina, ссылаясь на отчет аналитической фирмы Counterpoint Research, сообщало, что китайский технологический гигант Huawei вернулся в топ-5 мировых разработчиков мобильных чипсетов, оправившись от санкций США.