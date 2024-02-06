Ученые разгадали тайну загадочной монеты «1899 динеро»

Ученые разгадали тайну динеро, которое было обнаружено среди монет, купленных Папским католическим университетом Перу. Университет приобрел несколько перуанских монет 19-го и 20-го веков. Однако одна 10-центовая монета выделялась среди остальных, поскольку на ней был указан год чеканки – 1899.

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Изучив данные, ученые установили, что в тот год в Перу не чеканилось монет такого номинала, пишет «МК».

Ученые решили выяснить происхождение монеты. Изучив ее состав, они узнали, что монету изготовили давно, однако в ней не было серебра, как в настоящих монетах, но были следы железа, кобальта и свинца, характерные для старых сплавов из-за технологических ограничений того времени.

Однако в Перу такой сплав не использовался, что указывает на иностранное происхождение монеты, выяснили ученые. Правда, фальшивомонетчик не знал, что в 1899 году в Перу монеты такого номинала не чеканились.

«Фальшивомонетчик, вероятно, не понимал, что этой монеты не существовало», —отметили эксперты.

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