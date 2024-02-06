Xiaomi представила 24-дюймовый FullHD-монитор за $70

Xiaomi вновь поражает рынок, на этот раз представив монитор A24i, который сочетает в себе доступность и высокую производительность.

© Ferra.ru

Этот 24-дюймовый девайс с разрешением FullHD и частотой обновления 100 Гц обещает стать идеальным выбором для тех, кто ищет доступное, но качественное решение для работы и развлечений.

Монитор A24i отличается не только своими техническими характеристиками, но и стильным дизайном.

С тонкими рамками с трех сторон и 90% соотношением экрана к корпусу, он предлагает «глубокое погружение». Панель IPS LCD обеспечивает яркие и насыщенные цвета, покрывая 99% цветового пространства sRGB и предлагая 16.7 млн цветов при максимальной яркости 250 кд/м².

NotebookCheck.net

Кроме того, монитор оснащен портами DisplayPort 1.4 и HDMI, а также поддерживает крепление VESA для установки на стену.

При толщине всего 7.5 мм и наличии регулируемой подставки A24i обещает удобство и гибкость в использовании.