Продажи «умной» техники для дома в России выросли почти вдвое

В 2023 году спрос на товары для «умного» дома в России увеличился на 90%. Об этом «Газете.Ru» сообщили пресс-службе объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.

© Пресс-служба Сбера

В категории устройств для «умного» дома наибольшей популярностью у россиян в прошлом году пользовались смарт-розетки и датчики температуры и влажности. Их продажи за год выросли на 52% и 88% соответственно в натуральном выражении.

Спрос на центры управления «умным» домом вырос на 35%, на 14% увеличился спрос на приборы «умного» освещения: лампы и светильники. Вырос интерес и к прочим смарт-устройствам для дома, куда входят датчики движения, протечек и дыма.

Одна из наиболее динамично растущих групп товаров – это «умные» колонки, чьи продажи в 2023 году выросли в 2,3 раза. Вслед за ними россияне стали чаще покупать и «умную» бытовую технику, управлять которой можно голосом через колонку или в приложении на смартфоне. В частности, число покупок смарт-чайников увеличилось на 34% год к году.