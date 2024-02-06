Внутри Samsung Galaxy S24 Ultra обнаружили алюминий, титан и пластик

Блогер под ником JerryRigEverything показал внутренности смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Ролик доступен на YouTube-канале автора.

© JerryRigEverything / Youtube

Энтузиаст продемонстрировал, из каких частей состоит корпус девайса. Заднюю панель удалось снять с помощью монтажного фена и ножа, затем для полной разборки смартфона блогеру пришлось открутить 17 болтов, находящихся внутри. На данном этапе специалист обнаружил, что все детали гаджета довольно легко отсоединить, так как они держатся на клипсах.

Разбирая Galaxy S24 Ultra, JerryRigEverything выяснил, что большинство внутренних компонентов устройство установлено на алюминиевой раме. Титановая оболочка, которой корпус девайса покрыт с внешней стороны, соединяется с алюминиевой основой посредством пластиковых деталей. Автор видео отметил высокую прочность флагмана и приемлемую ремонтопригодность.

В заключении блогер проверил используемый в смартфоне титан с помощью XRF-анализатора. Оказалось, что материала изготовлен из сплава второго класса, тогда как корпус iPhone 15 Pro создан из сплава более качественного пятого класса. JerryRigEverything предположил, что Samsung могла потратить на титан в устройстве в два-три раза меньше, чем Apple — не более 5 долларов.