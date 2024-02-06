Из телевизоров Samsung удалят помощника Google Assistant

Корпорация Samsung отключит голосового помощника от Google на всех своих телевизорах. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Журналисты медиа ознакомились с обновленным соглашением использования фирменных телевизоров бренда. В материале говорится, что с 1 марта 2024 года на всех смарт-телевизорах будет удален голосовой помощник Google Assistant. Правило будет касаться как новых устройств, так и находящихся в использовании телевизоров.

Samsung впервые добавила голосовой помощник в модели 2020 года выпуска. В настоящий момент виртуальный ассистент доступен в устройствах 2020-2022 годов выпуска, моделях Crystal UHD, Lifestyle, QLED. В корпорации не стали уточнять, по каким причинам телевизоры буду лишены одной из важных функций.

Журналисты отметили, что почти все крупные производители телевизоров — LG, Sony, TCL и Hisense — продолжают поддерживать Google Assistant. По словам авторов, начиная с весны пользователи гаджетов Samsung вынуждены будут пользоваться другими голосовыми помощниками.