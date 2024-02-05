В WhatsApp появится функция, позволяющая выбирать избранные контакты

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Уточняется, что благодаря новой функции в WhatsApp можно будет выбрать избранные контакты.

«Избранные появятся во вкладке звонков, так что позвонить пользователям из этого списка можно будет в одно касание», — говорится в статье.

Функция для обозначения избранных контактов пока находится в стадии разработки. Ожидается, что она будет доступна в будущем обновлении приложения. «Опция не только упрощает процесс звонков, но и отражает приверженность WhatsApp приоритетности пользовательских предпочтений», — отметили специалисты.