Кровать времен Древнего Рима нашли в Лондоне

Раскопки проводились недалеко от Холборнского виадука на месте бывшего римского кладбища. Помимо кровати, там были найдены пять дубовых гробов.

Древний предмет мебели в разобранном состоянии находился в могиле мужчины, скончавшегося в возрасте около 30 лет. Артефакт изготовлен из дуба и хорошо сохранился благодаря тому, что место захоронения было затоплено.