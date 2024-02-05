Кровать времен Древнего Рима нашли в Лондоне
Британские археологи обнаружили в ходе раскопок в центре Лондона погребальную кровать времен Древнего Рима.
Раскопки проводились недалеко от Холборнского виадука на месте бывшего римского кладбища. Помимо кровати, там были найдены пять дубовых гробов.
Древний предмет мебели в разобранном состоянии находился в могиле мужчины, скончавшегося в возрасте около 30 лет. Артефакт изготовлен из дуба и хорошо сохранился благодаря тому, что место захоронения было затоплено.
Ранее археологи обнаружили 600-летнюю рукавицу рыцаря около средневекового замка Кибург в швейцарском кантоне Цюрих, сообщает The Guardian.