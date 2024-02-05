В России запретят популяризацию VPN-сервисов

Средства обхода блокировок в РФ запрещены, с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию таких сервисов, сообщили в Роскомнадзоре . ТАСС

Представители Роскомнадзора также напомнили, что работа сервисов, помогающих получить доступ к заблокированному противоправному контенту, запрещена в стране с февраля 2020 года. «VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — уточнили они. Lenta.ru