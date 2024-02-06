Названо условие превращения человечества в космическую цивилизацию

Астрофизик Альберто де ла Торре из Северо-Восточного Университета назвал условие превращения человечества в космическую цивилизацию. Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте Phys.org, для колонизации Солнечной системы потребуется создание космического лифта.

© Unsplash

Текущие системы запуска с помощью ракет-носителей преимущественно одноразовые, а их стоимость обычно превышают 10 тысяч долларов за килограмм полезной нагрузки, что в целом составляет около 60 миллионов долларов за запуск. Альтернативный подход был впервые предложен Константином Циолковским в конце XIX века, который предложил создать башню, достигающую высоты геостационарной орбиты, более 35 тысяч километров.

Современная концепция космического лифта предусматривает конструкцию растяжения, представляющую собой длинный кабель, расположенный на экваторе, на который действуют как сила гравитационного притяжения, так и центробежная сила. Его нельзя сделать из стандартных материалов, однако существует вещества с низкой плотностью и высокой прочностью на разрыв, такие как нитрид бора, алмазные нанонити и графен.