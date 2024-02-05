Россиянам посоветовали функции для защиты личных данных в случае кражи телефона

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области посоветовали пользователям мобильных устройств устанавливать сложные пароли и вход по биометрии для защиты личных данных в случае утери или кражи телефона.

Об этом информирует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ведомстве также рекомендовали установить программу, которая позволит заблокировать гаджет в случае кражи, а также применять пароль для доступа к важным приложениям и файлам.

«Также рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию на учётных записях, обновлять программное обеспечение и не открывать подозрительные ссылки или файлы», — сказано в сообщении.