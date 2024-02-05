На перечисление дефектов МКС ушло 40 страниц

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил об отправке космонавтами госкорпорации разработчикам Российской орбитальной станции (РОС) многочисленных комментариев по поводу Международной космической станции (МКС), передает РИА Новости.

Как уточнил глава компании в эфире «России-24», речь идет о нюансах, которые, по мнению космонавтов, необходимо в дальнейшем устранить. Пожелания расписаны на 40 страницах, уточнил Борисов. По его словам, однажды он вместе с космонавтом Олегом Кононенко осуществил виртуальный полет на МКС.

«Сорок минут он мне проводил экскурсию по всему российскому сегменту и обращал внимание на те нюансы, которые целесообразно в будущем проекте исправить», - отметил Борисов.

Разработчики и конструкторы Российской орбитальной станции уже внимательно изучают эти рекомендации.

Ранее сообщалось, что первый модуль РОС могут запустить в 2027 году, а через пять лет – закончить строительство станции на орбите.