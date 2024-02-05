Подделки RuStore заполонили магазин приложений Xiaomi

В фирменном магазине приложений Mi GetApps от компании Xiaomi распространяются около 10 клонов российского маркетплейса RuStore, разрабатываемого компанией VK при содействии Минцифры РФ. Об этом сообщает издание «Ведомости».

RuStore – это отечественный магазин приложений, однако копии сервиса из Mi GetApps не являются таковыми. После их установки на рабочем экране появляется иконка RuStore, но за ней кроется другое приложение: калькулятор, карты «2ГИС», обои для рабочего стола и не только.

«Из данных Mi GetApps следует, что эти сервисы существуют в магазине как минимум с осени, а два из них были загружены в магазин уже в январе 2024 года», – пишут «Ведомости».

Эксперты по информационной безопасности, опрошенные журналистами, отметили, что как правило такие клоны легитимных приложений в Mi GetApps не несут опасности для пользователей. Однако они являются мусорными, поскольку не имеют полезной нагрузки, но при этом показывают рекламу, принося своим создателям прибыль.