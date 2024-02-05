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Россиян предупредили об опасных подделках RuStore

В фирменном магазине приложений Mi GetApps от компании Xiaomi распространяются около 10 клонов российского маркетплейса RuStore, разрабатываемого компанией VK при содействии Минцифры РФ. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Подделки RuStore заполонили магазин приложений Xiaomi
© РИА Новости

RuStore – это отечественный магазин приложений, однако копии сервиса из Mi GetApps не являются таковыми. После их установки на рабочем экране появляется иконка RuStore, но за ней кроется другое приложение: калькулятор, карты «2ГИС», обои для рабочего стола и не только.

«Из данных Mi GetApps следует, что эти сервисы существуют в магазине как минимум с осени, а два из них были загружены в магазин уже в январе 2024 года», – пишут «Ведомости».

Эксперты по информационной безопасности, опрошенные журналистами, отметили, что как правило такие клоны легитимных приложений в Mi GetApps не несут опасности для пользователей. Однако они являются мусорными, поскольку не имеют полезной нагрузки, но при этом показывают рекламу, принося своим создателям прибыль.

В VK заявили, что RuStore является зарегистрированным и защищаемым товарным знаком. В компании также напомнили, что клиент RuStore не распространяется в других магазинах приложений, его можно скачать только на официальном сайте проекта.

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