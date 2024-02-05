Китайский вакуумный поезд побил рекорд скорости

В Китае провели испытания нового вакуумного поезда на магнитной подушке. Во время заезда в низковакуумной трубе он достиг самой высокой скорости для транспортных средств такого рода в истории – более 623 км/час.

© Мир 24

Двухкилометровый испытательный участок низковакуумной трубки, самый длинный из ныне существующих, построили в провинции Шаньси. Давление в нем составляет от 0,3 до 0,001 бар, тогда как обычное атмосферное давление на уровне моря составляет около 1 бар.

Технология основана на том, что в вакууме нет сопротивления воздуха или контакта колес, которые снижали бы мощности и замедляли скорость транспортного средства. Второй этап проекта подразумевает расширение трассы в 30 раз – до 60 км. В ней поезд сможет разогнаться до 1000 км/час – быстрее, чем авиалайнер. Теоретически, если подобная магистраль свяжет Пекин с Датуном (346 км), то время поездки сократится с нынешних 4,5 часов до 30 минут.

Однако независимые эксперты сомневаются, что проекты по созданию сетей вакуумных поездов будут иметь успех. Они являются крайне дорогостоящими и требуют возведения сотен или даже тысяч километров идеально герметичных труб с постоянно работающими вакуумными насосами, сообщает New Atlas.