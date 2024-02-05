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Xiaomi 15 выйдет в октябре и получит процессор Snapdragon 8 Gen 4

В октябре 2024 года ожидается дебют нового флагмана от Xiaomi — модели Xiaomi 15.

Xiaomi 15 получит процессор Snapdragon 8 Gen 4
© Ferra.ru

Она, судя по последним утечкам от авторитетных источников, будет оснащена топовым процессором от Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 4.

По предварительным данным, новинка может поступить в продажу также в октябре, что является приятным сюрпризом для поклонников бренда, учитывая, что предыдущие модели серии обычно дебютировали позднее.

Также сообщается, что Xiaomi 15 пройдет стадию массового производства в сентябре, что указывает на ускорение процесса разработки и тестирования девайса.

Кроме того, Xiaomi не перестает исследовать новые технологии, включая улучшенную систему разблокировки по отпечатку пальца и возможность использования спутниковой связи в некоторых моделях.

Если резюмировать, то Xiaomi 15 обещает стать одной из самых ожидаемых технологических новинок года. Наравне с флагманами Samsung, Apple и Realme.

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