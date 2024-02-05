Опубликованы чертежи iPhone 16

Инсайдеры поделились чертежами грядущего iPhone 16, благодаря чему общественность получила возможность заглянуть в будущее дизайна культового смартфона.

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Согласно информации, опубликованной на платформе X, новинка обещает вернуться к классическому для Apple вертикальному расположению двойной камеры, что было характерно для моделей с iPhone X по iPhone 12.

Этот шаг, как предполагается, направлен на улучшение возможностей записи пространственного видео.

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Не менее интересной особенностью является добавление специальной кнопки для фотографирования. Данный элемент, сохраняя механическую структуру, будет чувствителен к различным типам нажатий пользователя, позволяя тем самым мгновенно фокусироваться и снимать, а также регулировать зум.