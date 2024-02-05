В iFixit разобрали Apple Vision Pro

Специалисты ресурса iFixit разобрали Vision Pro, раскрыв инженерные решения, необходимые для создания продукта. Как оказалось, в относительно небольшом пространстве размещено множество технологий, из-за чего гарнитуру сложно разобрать.

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Разборка

Несмотря на то, что Vision Pro включает массу винтов, в целом разборка прошла без особых проблем. Отсоединить разъемы Buff Lightning для кабеля аккумулятора и кронштейнов ремня было довольно легко. Для этого требуется только инструмент для извлечения SIM-карты.

iFixit

После этого разборка довольно стандартна для оборудования Apple: термофен, поддев, винты повсюду, кронштейны и разъёмы. В результате удалось снять приклеенную стеклянную панель без повреждений. Однако на ней обнаружена защитная пленка, которая частично отслоилась и, вероятно, немного плавилась. Замена поврежденного переднего стекла обойдется в $799.

EyeSight был одним из тех компонентов, которые вызвали наибольшую критику со стороны пользователей. Разборка позволила объяснить, как работает установка. Судя по всему, этого удалось добиться за счет комбинации лентикулярных слоев.

Аккумулятор

Аккумуляторный блок весит 353 грамм и состоит из трёх аккумуляторов, каждый из которых имеет размер с iPhone. Общая емкость блока составляет 35,9 Втч, что превышает емкость iPhone 15 Pro (17,3 Втч) более чем вдвое. При этом вес самих аккумуляторов составляет всего 184 грамм, что равно половине общего веса аккумуляторного блока.

iFixit

В Apple Vision Pro используется уникальное проприетарное соединение для кабеля аккумулятора, которое привлекает магнит и затем поворачивается для фиксации. Это предотвращает случайное отсоединение кабеля, если он нечаянно зацепится за что-либо.

iFixit

Коннектор на другом конце кабеля не является стандартным USB-C или фирменным Lightning. Это новый разъем, напоминающий Lightning, но увеличенного размера. В результате пользователи не смогут использовать стандартные портативные зарядные устройства с разъемом USB-C – для этого потребуется использовать специальные продукты от Apple.

Ремонтопригодность

Что касается ремонтопригодности, iFixit отмечает, что она не очень хорошая. iFixit утверждает, что гарнитура Apple Vision Pro слишком сложна для одного видео и обещает раскрыть оценку в следующем видео.