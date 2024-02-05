Российских роботов взяли на работу в Северной Корее

Российский робот Promobot приступил к работе в Северной Корее. Андроида взяли на роль ассистента педагога в нескольких образовательных учреждениях Пхеньяна. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании Promobot.

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Проект внедрения роботов-педагогов презентовали в Пхеньянском университете (КНДР). По словам разработчиков, проект призван модернизировать сферу образования страны. В рамках работы робот Promobot будет читать лекции, проверять тесты и отвечать на вопросы учеников.

Первым учебным заведением, в котором российская машина приступит к работе, станет Пхеньянский научно-технический университет. Позже Promobot появится и в других вузах и школах страны.

Северная Корея – не первый зарубежный партнер Promobot, который включил робота российской компании в учебный процесс. Ранее андроид уже приступил к работе в общеобразовательной школе Oasis School в Эмирате Аджман в ОАЭ.