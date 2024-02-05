Под озером в Новой Зеландии нашли крупную магнитную аномалию

В Новой Зеландии обнаружили скрытую гидротермальную систему. Она залегает под озером Роторуа, которое находится в кратере спящего вулкана на Северном острове.

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Ученые из Новозеландского Королевского научно-исследовательского института нанесли на карту дно Роторуа с беспрецедентным количеством деталей. Они выявили кратеры, русло исчезнувшей реки и крупную магнитную аномалию в южной части озера.

Исследователям удалось охватить участок в 55 квадратных километров – 68% дна озера. Для исследований использовали многолучевой эхолот (разновидность гидролокатора) и провели магнитную съемку.

Ученые пояснили, что в вулканических породах обычно отмечаются положительные аномалии, но в данном случае она отрицательная – возможно, из-за очень низкой магнитной восприимчивости. Вулканические породы обычно содержат высокомагнитный минерал магнетит. Но в озере Роторуа гидротермальные флюиды могли превратить магнетит в пирит, или так называемое «золото дураков» – минерал, который почти не имеет магнитного сигнала.

Исследователи обнаружили другие свидетельства гидротермальной активности в районе магнитной аномалии. Они выявили теплые потоки, которые, вероятно, связаны с поднимающейся ко дну озера горячей водой. Также были обнаружены кратеры от геотермальных извержений.

Тем не менее, температура у дна Роторуа не превышает 14 градусов Цельсия. Это связано с большими размерами озера – в нем достаточно прохладной воды, чтобы противостоять теплу, поднимающемуся снизу, сообщает Live Science.