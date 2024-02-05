«Джеймс Уэбб» обнаружил галактику, которой не должно было существовать

Команда астрономов обнаружила нетипичную карликовую галактику PEARLSDG — она как будто застыла: связи с другим скоплением звезд нет, но и рост своих светил в ней остановился, сообщил Университет штата Аризона (США).

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«Это абсолютно противоречит ожиданиям относительно такой карликовой галактики, учитывая наше нынешнее понимание эволюции галактик. Поэтому тот факт, что мы видим этот объект, помогает нам улучшить наши теории. Как правило, карликовые галактики, которые существуют сами по себе, продолжают формировать новые звезды», — объясняет Тим Карлтон —руководитель группы, обнаружившей PEARLSDG.

Открытие произошло случайно. Ученые изучали скопление галактик в рамках одного из проектов, получив доступ к космическому телескопу имени Джеймса Уэбба. PEARLSDG была обнаружена в той зоне космоса, где ничего обнаружить не ожидали.

Все данные изображений, полученные в ультрафиолетовом, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, были изучены, чтобы понять возраст звезд в новой галактике: ведь образовавшиеся недавно светила имеют особый оттенок. Но его так и не удалось обнаружить, поэтому стало понятно, что PEARLSDG не формирует новые звезды.

Другие данные, например, определенный сдвиг длины волны, наблюдаемый в спектральных данных, позволяет получить информацию о движении PEARLSDG, используя тот же «эффект Доплера», который радары используют для измерения скорости водителей. И это дало вторую важную характеристику: галактика действительно изолирована, рядом нет другого скопления, с которым она была бы связана.

«До сих пор в представлении астрономов об эволюции галактик считалось, что изолированная галактика должна продолжать формировать молодые звезды или взаимодействовать с более массивной галактикой-компаньоном. Это предполагает возможность того, что многие изолированные "успокоившиеся" галактики ждут своей идентификации и что у «Джеймса Уэбба» есть инструменты для этого», — добавили в университете.

При этом ученым удалось не только доказать необычность PEARLSDG, но и вычислить расстояние до нее. Инфракрасная камера телескопа имеет очень высокое угловое разрешение и чувствительность, что позволяет идентифицировать отдельные звезды. Внутреннюю яркость каждой из отдельно распознанных звезд можно замерить, и благодаря этому получилось рассчитать, что от Земли до них около 98 миллионов световых лет.