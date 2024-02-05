Астрономы открыли потенциально обитаемую «суперземлю»

Ученые обнаружили новую планету на расстоянии 137 световых лет от Земли. Она относится к классу «суперземель» и потенциально пригодна для жизни.

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Экзопланете присвоили название TOI-715 b. Она в полтора раза больше Земли и вращается вокруг звезды-красного карлика. Исследования показали, что на ее поверхности царит умеренная температура, пригодная для существования жидкой воды.

Международная команда ученых во главе с представителями Бирмингемского университета (Великобритания) использовала множество наземных телескопов, чтобы определить местоположение TOI-715 b. Они определили, что экзопланета обладает гораздо более узкой орбитой, чем Земля. Она совершает полный оборот вокруг своей звезды за 19 суток.

Планету планируют более тщательно исследовать с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Ученые также полагают, что в той же системе может существовать другая планета размером с Землю, также пригодная для жизни.

Планеты класса «суперземля» отсутствуют в Солнечной системе. Однако они довольно распространены у других звезд. Ученые уже идентифицировали около 5000 таких объектов, а всего в Млечном Пути может находиться более триллиона таких планет, сообщает The Daily Mail.