Роскомнадзор предложил не афишировать требования Генпрокуратуры

Роскомнадзор в очередной раз поднял вопрос о закрытии публичного доступа к информации о требованиях Генеральной прокуратуры по блокировке сайтов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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В обновленном проекте говорится, что из доступа пропадет также в целом информация об основаниях блокировки. Хостеры утверждают, что нововведения усложнят администрирование ограничений доступа к сайтам. Эксперты же пришли к выводу, что новые правила по большей части скажутся на «общественном мониторинге за блокировками», чем на работе хостеров и провайдеров.

По данным «Ъ», документ предполагает изменения порядка работы информационной системы, через которую операторы получают сведения о заблокированных сайтах. В частности, служба предлагает отменить пункт, по которому у пользователей интернета должна быть возможность находить факт наличия требований Генпрокуратуры о необходимости удалить запрещенный в России контент.