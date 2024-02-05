Небольшой снег пообещали в понедельник москвичам
Небольшой снег и около трех градусов мороза ожидается в Москве в понедельник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую.
По ее словам, дневная температура в российской столице будет держаться в пределах минус 1 – минус 3 градусов, в Подмосковье – от 0 до минус 5.
Ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и составит 726 миллиметров ртутного столба.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в среду, 7 февраля, в Москву и Подмосковье вернутся январские морозы. Местами температура понизится до минус 18.