Небольшой снег пообещали в понедельник москвичам

Небольшой снег и около трех градусов мороза ожидается в Москве в понедельник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую.

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По ее словам, дневная температура в российской столице будет держаться в пределах минус 1 – минус 3 градусов, в Подмосковье – от 0 до минус 5.

Ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и составит 726 миллиметров ртутного столба.