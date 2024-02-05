Спрос на виртуальные рабочие места в России вырос в два раза

В России вырос спрос компаний на виртуальные рабочие места (VDI) в облаке в году. Как сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили аналитики CloudMTS, отметив, что больше всего затраты увеличились в сфере услуг.

По словам главы департамента развития клиентов сервиса Эдуарда Бавижева, он связан с увеличением инвестиций в такие места в облаке с учетом перевода сотрудников на удаленный формат работы. Он позволяет предлагать соискателем более за счет возможности работать удаленности. Эксперт подчеркнул, VDI также повышает информационную безопасность предприятий: данные, с которыми взаимодействуют сотрудники, хранятся на удаленном сервере.

Специалист добавил, что больше всего спрос вырос в оптовой и розничной продаже — в 9 раз. Второе место заняла сфера услуг (2,8 раза), третье — финансовая отрасль (2,4 раза), четвертое — в транспорте (1,4 раза).