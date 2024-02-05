Древняя красота: в Иране нашли помаду бронзового века

Исследователи обнаружили декоративный флакон, после анализа которого стало ясно, что внутри него содержится красная помада, сообщает Hi-Tech.

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Этой косметикой пользовались приблизительно в 1936-1687 годах до нашей эры, в бронзовом веке. Ученые выяснили, что флакон изделия был изготовлен из хлорита, а внутри него исследователи обнаружили частицы краски красного цвета, состоящей из гематита, мангалита и браунита.

Ученым также удалось выяснить, что в составе продукта есть растительные волокна. Предположительно, их использовали для ароматических свойств косметики.