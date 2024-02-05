Названа предварительная причина сбоя в доменной зоне .ru

Причиной сбоя в доменной зоне .ru могла стать некорректная работа программного обеспечения (ПО), реализующего механизм подписи файла с данными зоны .ru. Об этом сообщил ТАСС директор Координационного центра доменов .ru/.рф Андрей Воробьев.
По его словам, изучением этого вопроса занимаются специалисты технического центра «Интернет» и MSK-IX.
Воробьев отметил, что названная причина — это предварительная версия расследования.
Вечером 30 января пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России. Это следует из данных сервиса Downradar.
Координационный центр доменов .ru/.рф объяснил сбой в зоне .ru возникновением технической проблемы, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC.
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство начало расследования сбоя в зоне .ru.