Xiaomi Poco X6 Neo получит Dimensity 6080

Xiaomi готовит к выпуску новую модель в серии Poco X6 — Poco X6 Neo, которая будет стоить всего $180.

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Это стало известно благодаря утечке от информатора Equal Leaks. Новинка дополнит линейку, состоящую из базовой модели Poco X6 и более продвинутой Poco X6 Pro.

Сердцем Poco X6 Neo выступит процессор среднего класса MediaTek Dimensity 6080, который уже используется в таких устройствах, как Xiaomi Redmi Note 13 5G и Tecno Pova 5 Pro.

Смартфон получит аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.