Xiaomi Poco X6 Neo получит Dimensity 6080 и цену в $180
Xiaomi готовит к выпуску новую модель в серии Poco X6 — Poco X6 Neo, которая будет стоить всего $180.
Это стало известно благодаря утечке от информатора Equal Leaks. Новинка дополнит линейку, состоящую из базовой модели Poco X6 и более продвинутой Poco X6 Pro.
Сердцем Poco X6 Neo выступит процессор среднего класса MediaTek Dimensity 6080, который уже используется в таких устройствах, как Xiaomi Redmi Note 13 5G и Tecno Pova 5 Pro.
Смартфон получит аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.
Особенностью устройства станет 6.67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Хотя точные характеристики экрана, такие как разрешение и пиковая яркость, пока не раскрыты, известно, что смартфон будет защищен от пыли и брызг в соответствии со стандартом IP54.