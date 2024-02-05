Google кардинально обновит свой ИИ Bard

Сообщается, что в инструменте искусственного интеллекта Bard от Google грядут серьезные изменения, включая ребрендинг в Gemini и запуск специального приложения. Эти подробности появились в просочившемся документе, вызвав спекуляции о будущих планах Google.

Прощай Bard, здравствуй Gemini: самым заметным изменением является переход от «Барда» к «Близнецам». Этот шаг может упростить интеграцию новой мультимодальной модели ИИ Google, также названной Gemini, которая была представлена в конце прошлого года. В настоящее время в Bard используются языковые модели Bard и LaMDA, в то время как Gemini представляет собой более продвинутую архитектуру ИИ.

7 февраля ожидается запуск платной подписки «Gemini Advanced», который предоставит пользователям доступ к мощной модели Gemini «Ultra 1.0». Эта улучшенная версия обещает расширить возможности в таких сложных задачах, как программирование, логические рассуждения, тонкие инструкции и творчество. Бесплатный уровень с более базовой функциональностью, скорее всего, останется доступным всем желающим.