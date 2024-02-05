В России создадут новый гражданский самолет на базе Як-152

«Наработанный опыт при создании Як-152 будет использован при формировании технического облика нового учебно-тренировочного самолета для училищ и учебных центров гражданской авиации. Технический облик будет разработан совместно с Росавиацией и потенциальными эксплуатантами», — заявили в «Яковлеве».