Раскрыты особенности нового складного смартфона Xiaomi

Китайская корпорация Xiaomi разрабатывает два новых складных смартфона для внутреннего рынка. Об этом со ссылкой на инсайдеров Digital Chat Station сообщает издание GizmoChina.

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Первая модель, Mix Flip, может быть представлена уже в конце февраля. Ее внутренний экран не будет иметь складок, новинка будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 3 и иметь поддержку спутниковой связи, раскрыл детали инсайдер. Смартфон получит двойную камеру, состоящую из 50-мегапиксельного основного модуля и телеобъектива.

Анонс Mix Fold 4 прогнозируется на второй квартал 2024 года. Digital Chat Station сообщил, что эта модель будет очень тонкой и легкой — всего 255 граммов (на 4 грамма меньше, чем у Mix Fold 3). Смартфон также будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3.