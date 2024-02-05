Будущее Земли показали на примере мертвых миров

Международная команда астрономов при помощи космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружила две экзопланеты, которые вращаются вокруг мертвых звезд. Ученые говорят, что эти снимки демонстрируют то будущее, которое может ожидать через несколько миллиардов лет и нашу Солнечную систему.

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Об открытии рассказывает Space.com. Полученные снимки впервые дают ученым возможность увидеть, как выглядит планетная система после того, как ее звезда погибает. Науке известно много так называемых белых карликов - звезд, которые, полностью выработав свое ядерное топливо, умирают, оставляя после себя лишь небольшое ядро.

Погибшая звезда уже не может вырабатывать столько энергии, сколько она вырабатывала при своей жизни. Это означает, что и окружающие ее планеты больше не будут получать столько тепла, сколько получали до этого. Соответственно, изменится и гравитационное воздействие звезды на планеты, приливные силы уменьшаться.

Популярная теория предполагает, что планеты в этом случае очень сильно остынут. Применительно к Земле это означает, что наступающее похолодание погубит практически всю жизнь на нашей планете. Новые снимки телескопа Уэбба позволили ученым впервые увидеть, что представляют собой планеты после гибели звезды. Телескоп сумел сфотографировать сразу две экзопланеты, которые вращаются вокруг двух белых карликов.

"Очень мало планет было обнаружено вокруг мертвых звезд - белых карликов, - говорит ведущий автор исследования Сьюзан Маллали. - Что необычно в двух обнаруженных нами планетах, так это то, что они больше похожи на планеты внешней части нашей Солнечной системы по температуре, возрасту, массе и орбитальному разделению, чем любые другие ранее обнаруженные планеты. Это дает нам первый шанс увидеть, как выглядит планетная система после смерти ее звезды".

Инопланетные миры были обнаружены с помощью прибора среднего инфракрасного диапазона MIRI. Они вращаются вокруг белых карликов под названиями WD 1202-232 и WD 2105-82. Одна из этих планет расположена на расстоянии от своей звезды, примерно в 11,5 раза превосходящем расстояние между Землей и Солнцем. Другой мир находится от своей звезды еще дальше - на расстоянии примерно в 34,5 раза больше расстояния между нашей планетой и Солнцем. Массы планет точно еще не определены, но команда Маллали предварительно оценила их 1-7 масс Юпитера, самой массивной планеты нашей Солнечной системы. Изучение новых планет поможет понять, какое будущее ожидает Землю и другие объекты нашей Солнечной системы.

"Предполагается, что наше Солнце превратится в белого карлика через 5 миллиардов лет, - говорит Маллали. - Мы ожидаем, что после смерти звезды планеты будут дрейфовать наружу, выходить на более широкие орбиты. Если повернуть время вспять и посмотреть на обнаруженные планеты, то мы можем увидеть, что у них будет орбитальное разделение, подобное Юпитеру и Сатурну. Такие планеты могут предоставить прямое доказательство того, что Юпитер и Сатурн сумеют пережить смерть своей родительской звезды, то есть Солнца".