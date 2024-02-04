Ученые установили причину краха цивилизации майя

"Многочисленные источники данных указывают на то, что гражданские конфликты значительно усилились во время засухи между 1400 и 1450 годами нашей эры. Мы утверждаем, что длительная засуха усилила напряженность между соперничающими группировками. В результате люди разошлись по более мелким поселениям, что позволило мелким политическим и экономическим структурам майя просуществовать до контакта с Европой в начале XVI века", - написали исследователи.