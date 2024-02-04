Apple Vision Pro за 318 тысяч рублей плохо защищена от краж и потерь

В гарнитуре смешанной реальности Apple Vision Pro нет поддержки функции отслеживания местоположения Find My, поэтому в случае потери или кражи отследить ее будет сложнее, чем iPhone или большинство других гаджетов данного бренда. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Apple подтвердила, что местоположение Vision Pro нельзя просмотреть в приложении Find My на другом устройстве компании или на сайте iCloud.com. Из группы функций Find My гарнитура поддерживает только блокировку активации, которая гарантирует, что вор не сможет стереть или заново настроить гарнитуру, если он не знает Apple ID и пароль владельца.

«Хотя приятно осознавать, что вор не может легко стереть ваш Vision Pro и настроить его с помощью собственного Apple ID, невозможность отслеживать его местоположение в приложении Find My является примечательным упущением для гарнитуры, стоимость которой начинается от $3499 (примерно 318 тыс. руб. по курсу на 4 февраля 2024 года)», – пишет MacRumors.

Многие люди в основном будут использовать Vision Pro дома, что значительно снизит риск кражи гарнитуры. Однако Apple поощряет использование Vision Pro в самолете и других ситуация вдали от дома. Гарнитура может быть особенно привлекательной для воров, учитывая ее высокую цену.