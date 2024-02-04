Apple объяснила, как работает сканер радужной оболочки глаза в Vision Pro

После запуска Vision Pro компания Apple поделилась дополнительной информацией об опции аутентификации пользователей в гарнитуре Optic ID. На это обратило внимание издание MacRumors.

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Optic ID распознает уникальность радужной оболочки, цветной части глаз, что позволяет пользователям быстро снимать блокировку Vision Pro, подтверждать покупки в Apple Pay, входить во многие сторонние приложения, получать доступ к конфиденциальным личным данным и не только. Приложения, поддерживающие Face ID и Touch ID на iPhone и iPad, автоматически получают поддержку Optic ID на Vision Pro.

«Подобно тому, как Touch ID произвел революцию в аутентификации с помощью отпечатка пальца, а Face ID произвел революцию в аутентификации с помощью распознавания лиц, Optic ID произвел революцию в аутентификации с использованием распознавания радужной оболочки глаза», – заявляет Apple.

Optic ID по умолчанию сканирует оба глаза. Также Optic ID обновляет зарегистрированный шаблон после каждой разблокировки во избежание сбоев из-за смены размера зрачков при разном освещении. Apple утверждает, что все биометрические данные шифруются, хранятся только на устройстве и не передаются в iCloud или другие облачные хранилища.