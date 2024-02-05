Нейрохирург усомнился в эффективности мозгового импланта Илона Маска

Инновационное вживление импланта в мозг человека, о котором ранее говорил американский бизнесмен Илон Маск, является псевдоновостью, считает итальянский нейрохирург, специализирующийся на вопросах трансплантации головного мозга, Серджо Канаверо.

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Ученый утверждает, что предложенная схема давно устарела и не справляется с поставленными задачами.

«То, о чем говорит Маск, уже давно существует и практикуется, например, в Швейцарии. Это коммерческий трюк, воплощение мечты о попадании в виртуальную реальность и управления ей», – заявил Канаверо в интервью ТАСС.

Он отметил, что технология Маска не способна восстановить сенсорные функции организма, следовательно, она не может быть использована для лечения парализованных людей.

Кроме того, специалист рассказал, что в Ставропольском государственном медицинском университете нейрохирурги на свиньях провели операцию по пересадке спинного мозга. По мнению Канаверо, это реальная альтернатива технологии Маска.