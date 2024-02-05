Нейрохирург усомнился в эффективности мозгового импланта Илона Маска

Инновационное вживление импланта в мозг человека, о котором ранее говорил американский бизнесмен Илон Маск, является псевдоновостью, считает итальянский нейрохирург, специализирующийся на вопросах трансплантации головного мозга, Серджо Канаверо.
Ученый утверждает, что предложенная схема давно устарела и не справляется с поставленными задачами.
Он отметил, что технология Маска не способна восстановить сенсорные функции организма, следовательно, она не может быть использована для лечения парализованных людей.
Кроме того, специалист рассказал, что в Ставропольском государственном медицинском университете нейрохирурги на свиньях провели операцию по пересадке спинного мозга. По мнению Канаверо, это реальная альтернатива технологии Маска.
Ранее парализованного пациента «оживили» в КНР аналогом мозгового чипа Илона Маска. С помощью алгоритма машинного обучения человек в будущем, как утверждают ученые, сможет самостоятельно есть и пить.