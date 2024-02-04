Американцы возвращают Apple Vision Pro в магазины из-за недостатков гаджета

Часть американцев, которые купили Apple Vision Pro, уже успели разочароваться в гарнитуре смешанной реальности и вернули за нее деньги или думают сделать это в ближайшее время. Это следует из некоторых постов на форуме Reddit.

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Например, пользователь с ником reluctantclinton написал, что ждал выхода Apple Vision Pro с оптимизмом, но после покупки разочаровался в новинке. Reluctantclinton раскритиковал гарнитуру за ограниченное поле зрения в режиме прозрачности. Также ему не понравилось качество изображения окружающей среды, которое передают на экраны камеры Vision Pro. В конце концов пользователь пожаловался на большой вес устройства, от которого голова и лицо быстро устают.

В свою очередь пользователь Betterjake пожаловался на высокую стоимость Vision Pro, большой вес, а также систему управления жестами и взглядом. По его словам, управление работает неплохо, но не идеально. Особенно сильно ошибки в управлении расстраивают из-за того, что их нельзя избежать совсем, так как устройство не предлагает альтернатив.

Несмотря на наличие небольшого числа негативных отзывов, положительных оказалось в разы больше. В основном пользователи хвалят новинку за превосходное качество дисплеев и ни на что не похожий опыт от просмотра фильмов.

«Качество экрана великолепное. Я смотрел «Космическую одиссею 2001 года», сидя ночью на Луне. Безумие… Я навсегда запомню это ощущение», – написал drarnab.